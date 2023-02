Les Belges en force aux Victoires de la Musique

On peut dire que c’est historique : quatre artistes témoigneront de la vitalité de la scène musicale belge en ayant neuf chances d’emporter une Victoire de la Musique, ce vendredi à la Seine Musicale de Paris. Une cérémonie qu’il sera possible de suivre en direct sur France 2 et France Inter. Cette délégation d’envahisseurs francophones sera menée par Stromae en personne puisqu’à lui seul, il empoche quatre nominations (artiste masculin, album, chanson originale avec L’enfer et la création audiovisuelle avec Fils de joie).