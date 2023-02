Le frère de Lionel Messi clashe violemment le Barça et son président… puis présente ses excuses: «J’étais juste avec mon fils et mes amis en train de faire une blague»

Matias Messi, le frère de Lionel Messi, avait des choses à dire contre le FC Barcelone et n’a pas hésité à le faire. Dans un live sur Twitch, ce dernier a commenté l’éventualité d’un retour du champion du monde argentin en Catalogne. Et il est très clair à ce sujet : « Nous n’allons pas revenir à Barcelone. Et si nous revenons, nous allons faire un bon nettoyage. Et notamment virer Joan Laporta, un homme ingrat », a déclaré Matias Messi qui n’apprécie visiblement pas le président du Barça. « Les gens auraient dû sortir et manifester pour que Laporta parte et que Messi reste. Les Espagnols sont des traîtres. Le musée du FC Barcelone est le musée de Messi. (…) Barcelone a commencé à être connu grâce à Messi ».

Il faudra maintenant voir si Laporta réagit ou pas à cette attaque. Mais le clan de Messi avait déjà pris les devants en se dédouanant. « L’opinion de Matias est individuelle et ne doit pas nécessairement coïncider avec l’opinion de Leo ou celle d’autres membres de sa famille ou de son entourage », a-t-il lâché à Sport.

Matias Messi s’excuse

Matias n’a également pas tardé à s’excuser : « Je veux revenir sur ce que j’ai dit sur les réseaux sociaux, j’étais juste avec mon fils et mes amis en train de faire une blague. Comment puis-je penser cela d’un club aussi grand que Barcelone et de son histoire, qui a tant donné à ma famille et à Leo. Pour nous, la Catalogne est notre deuxième maison et c’est de notoriété publique. Je suis vraiment désolé et je m’excuse auprès de tout le monde, surtout auprès des Barcelonistas ».