Migration: le squat de Schaerbeek sera vidé la semaine prochaine

Il reste encore plusieurs dizaines de demandeurs d’asile dans le Palais des droits ainsi qu’au moins une centaine d’autres profils (SDF, toxicomanes, etc.). En théorie, ils recevront tous une proposition de logement via le fédéral ou la Région.

Clap de fin pour le Palais des droits ? Selon nos informations, l’évacuation du squat rue des Palais à Schaerbeek où vivent plusieurs centaines de migrants depuis la Toussaint dans des conditions indignes aura lieu mardi et mercredi prochain.

Les autorités bruxelloise expliquent que le mardi, toutes les personnes encore présentes dans le bâtiment et volontaires pour être relogées seront prises en charge via un dispositif d’accompagnement médical coordonné par les SCR (Services du Collège Réuni) de la COCOM. « Elles se verront proposer une solution d’hébergement par les autorités bruxelloises - financé par la convention entre le fédéral et la région - via un dispositif social coordonné par Bruss’Help », détaille un communiqué. « Ces dispositifs regrouperont les associations d’aide aux sans-abri et aux publics migrants ainsi que des associations d’aide au public souffrant d’assuétudes. »