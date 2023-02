«Les jambes et la tête»: ces centres de formation qui coûtent bonbon

Elles ne sont que huit – pour quinze en Flandre. Dans le paysage des fédérations sportives francophones, seules celles de gymnastique, de tennis (à Mons), de basket-ball (à Jambes), de rugby, de natation, de badminton, de handball (à Liège) et de tennis de table (à Blégny) peuvent compter sur un centre de formation – appelé aussi sport-études. Le principe est d’y réunir quelques-uns des grands espoirs de la discipline, généralement en âge d’aller à l’école secondaire, de les former et les faire progresser en les encadrant, de leur permettre de combiner leurs entraînements avec une formation scolaire de leur choix et de les héberger durant la semaine – pour tout le monde sauf le « ping » dans un centre Adeps – avec l’objectif de les rendre meilleurs grâce à des conditions de travail de pointe.