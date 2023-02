«Je dirais même plus»: Embrassons-nous, Folleville!

Ah, si seulement on pouvait célébrer l’amour tous les jours...

Enfin, la Saint-Valentin ! Avec ce qui nous est tombé sur le coin de la notche depuis le début de l’année, alors qu’on croyait avoir déjà fait le plein de calamités en 2022, on tente de se convaincre que, dès la semaine prochaine, on va enfin recommencer à respirer. Le temps d’une journée en tout cas.

La fête des amoureux… Rêvons un peu et embrassons-nous, Folleville ! comme le proposait le génial Labiche. Qui, il est vrai, a aussi écrit La poudre aux yeux…

Mais où fêtera-t-on ce mystérieux saint qu’on ne saurait voir puisque le pape Paul VI l’a rayé du calendrier liturgique romain ? Sans doute pas en Turquie et en Syrie, accablées par les convulsions de la croûte terrestre. Saint-Valentin n’est pas une fête musulmane. En Russie non plus, hélas. La Saint-Valentin n’est pas une fête orthodoxe.