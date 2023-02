Michael Jackson, le catalogue musical qui valait un milliard

C’est comme une course dans les hit-parades, mais d’un genre nouveau : la valorisation du catalogue musical des artistes. Bob Dylan : 200 millions de dollars ; Bruce Springsteen : 500 millions. Et, arrivant au sommet du trône de la financiarisation pop, Michael Jackson pour un montant estimé entre 800 et 900 millions de dollars. Selon les informations de Variety, il s’agirait du plus gros deal réalisé pour l’achat d’un catalogue musical.