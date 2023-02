New York offre des tickets de bus pour envoyer ses migrants au Canada

Les Canadiens ont appris par le quotidien américain « The New York Post » que la ville de New York payait des tickets d’autobus à ses migrants jusqu’à la frontière canadienne.

Le chemin Roxham est un petit passage situé sur la frontière américano-canadienne, entre l’Etat de New York et le Québec. C’est par ce chemin que des milliers de réfugiés haïtiens, latino-américains, entrent illégalement au Canada depuis des années. Cette zone frontalière, un irritant entre le Canada et les Etats-unis, est l’objet d’un scandale à la suite d’une enquête du New York Post. « Des migrants abandonnent New York pour le Canada grâce à des tickets de bus financés par les contribuables (américains) », a titré en début de semaine le journal new-yorkais. Selon celui-ci, des militaires de la garde nationale ont distribué des billets de bus aux migrants présents à New York pour que ceux-ci se rendent en car jusqu’à la ville de Plattsburgh, située à une petite trentaine de kilomètres du Québec. Et c’est là toute la subtilité de la stratégie américaine. Si les autorités paient bien des tickets de bus jusqu’à Plattsburgh, elles peuvent nier que ces voyages le soient jusqu’à la frontière canadienne assez proche.