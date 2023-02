Jo-El Azara, le lévitant lama de la BD, s’est éteint

Assistant du maître de la ligne claire sur L’Affaire Tournesol et Les Bijoux de la Castafiore , le Bruxellois Joseph Franz Hedwig Loeckx, alias Jo-El Azara, a œuvré pendant sept ans aux Studios Hergé. Il avait fait ses premières armes sous la loupe d’un autre monstre sacré de l’âge d’or de la bande dessinée belge, Willy Vandersteen, avec Le Loup qui rit, un album de Bob et Bobette. Il a aussi travaillé pour Peyo, le créateur des Schtroumpfs, en compagnie de Will, le dessinateur de Tif et Tondu, sur la série Jacky et Célestin, publiée dans Le Soir illustré . Mais c’est Taka Takata, un improbable militaire pacifiste japonais, myope et distrait, qui fera de Jo-El Azara un des auteurs vedettes du Journal Tintin .