Eduquer dans le tohu-bohu

Dans une société en perpétuelle mutation, qui insécurise plus qu’elle ne rassure les parents et les enfants, l’école doit constamment ralentir et s’adapter, au détriment de sa mission première.

En règle générale, les projets éducatifs officiels visent à « promouvoir, dans les écoles, la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves. L’école doit bien sûr se préoccuper du développement intellectuel des élèves, mais sans négliger les autres aspects de leur éducation. Il ne s’agit pas de fabriquer des êtres qui excellent dans tel ou tel domaine, au prix de leur équilibre physique ou mental, de leur épanouissement. » (1)

Voilà pour la théorie, et nul n’ignore que les enseignants et les éducateurs peinent de plus en plus à la mettre en application. L’un d’eux me confiait pourtant récemment qu’il avait l’impression de consacrer plus de temps à éduquer ses élèves qu’à les instruire… Mais parlait-il précisément d’éducation ?

Je me permets d’en douter sérieusement… Si un éducateur ou un enseignant passe la moitié de son temps à corriger les grossièretés de certains de ses élèves ou à leur enseigner les règles de base de la vie en commun, telles le respect du matériel, et surtout le respect de ceux ou celles qui l’entretiennent… fait-il vraiment de l’éducation ? Ne s’agit-il pas plutôt de… redressement ?

Quand la prudence prend le pas sur l’intransigeance

Eduquer au sein d’une école, ce n’est pas gérer les dégâts que des familles déchirées, tourmentées ou simplement dépassées par un monde anormalement agité ont provoqués au détriment de l’équilibre de leur enfant. Une attention continuelle à la morale de base ou à la santé psychologique des élèves est d’ailleurs beaucoup plus contraignante qu’on ne l’imagine pour les différents acteurs de l’éducation scolaire. Dans certains cas, on pourrait même parler de paralysie. En effet, avertis des multiples crises et dysfonctionnements que la fièvre sociale peut déclencher dans les familles, éducateurs et enseignants peinent très souvent à établir la part de responsabilité personnelle (sur un plan strictement humain), d’un élève au comportement négatif, et il n’est pas douteux que, de temps à autre, il leur arrive (parfois inconsciemment), d’opter pour la prudence, quand c’est l’intransigeance qui conviendrait.

Les dérives du sentiment de culpabilité

Et s’il s’avère que l’élève n’est pas vraiment responsable de son comportement déviant, le réflexe (toujours inconscient) d’une compensation potentiellement malsaine n’est jamais très éloigné. Le problème se présente sans doute aussi dans les familles où les parents, désorientés par leurs difficultés de vie et insuffisamment concentrés (parfois bien malgré eux) sur leurs devoirs éducatifs, se sentent rattrapés par un sentiment de culpabilité à l’égard de leurs enfants. Comment ne pas comprendre cette inquiétude et les dérives qui s’y attachent ? Chacun sait, sent ou a pu constater qu’une bonne discipline ne pouvait s’exercer pleinement que sur un enfant qui dispose en famille de ce qui lui est nécessaire (présence, attention, patience…) pour supporter le poids de la réalité.

Certains n’en découvrent les exigences qu’à l’école, c’est-à-dire bien trop tard. Dans ces conditions, on ne peut évidemment demander à l’établissement scolaire de se concentrer sur l’étape suivante : son épanouissement. Dispenser une éducation raffinée (respecter la forme d’intelligence de chacun, faire accepter qu’autrui est à la fois le moteur et la limitation de son épanouissement personnel, donner une faculté de recul face à la réussite ou l’échec, faire comprendre que, dans ce monde en perpétuelle mutation, il faut sans cesse réinventer sa relation à l’autre, à soi-même et au savoir, etc.) ne peut se faire dans une « maison de correction. »

Eduquer, c’est construire lentement

Eduquer, ce n’est pas suivre le mouvement d’une société qu’on dit à la dérive, et encore moins appliquer des rustines sur un pneu qui n’adhère plus à la chaussée.

Eduquer, c’est construire lentement, sûrement, durablement, parfois dans la douleur, la confiance et l’affection conjointes.

Le monde éducatif, malgré la belle motivation de ses membres (dont je puis témoigner), paraît donc assez mal embarqué. Il serait temps que nos responsables politiques prennent conscience de l’absurdité de leurs manœuvres, lesquelles consistent à contenir l’indignation de ses serviteurs en leur lançant, suivant le contexte et dans le désordre, des cacahuètes, des flatteries, des réformes ou des menaces… et dans le même temps à injecter dans les familles et les écoles des problèmes insolubles, tous liés à l’individualisme et à l’agitation généralisée que produit le système matérialiste qu’ils défendent (2). Certains chercheront, comme toujours, à éteindre le feu qui couve, en prétendant, d’un air débonnaire et autosatisfait, qu’il ne faut pas dramatiser, que les dérives sont

inévitables dans le cadre de l’évolution, qu’on n’arrête pas le progrès, qu’il faut bien vivre avec son temps… Qu’on se méfie néanmoins de ces gens-là : le calme est parfois le fruit de la désespérance ou de la démission, et la colère, celui de l’espérance…