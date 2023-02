L’étrange découverte faite dans notre système solaire

Le satellite de l’ESA (Agence spatiale européenne), Cheops, a découvert un anneau dense de matière autour de la planète naine Quaoar. Cheops est utilisé à la base pour une tout autre mission : la découverte d’exoplanètes. Lors d’une série d’observations de notre système solaire, les scientifiques ont fait cette étrange découverte.

Alors que Quaoar a été découverte en 2002, ce n’est que depuis 2018 qu’un cercle de matière a finalement été aperçu. Les astronomes ont, à l’aide de télescopes, observé un phénomène d’occultation. C’est-à-dire qu’un astre est masqué, ou partiellement masqué, par un autre astre qui passe entre celui-ci et l’observateur. Dans ce cas-ci, la planète naine passait devant de nombreuses étoiles lointaines, bloquant partiellement leur lumière à son passage. Ce type de phénomène permet d’apprendre plusieurs choses, comme la taille, la forme de l’objet caché ou encore s’il y a une atmosphère ou non. Ici, des gouttes plus petites avant et après l’occultation principale ont permis de se rendre compte de la présence de matière en orbite autour de Quaoar.