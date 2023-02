Entreprises françaises: des bénéfices records qui passent très mal

Envoyée permanente à Paris

Plus de 19 milliards d’euros de bénéfices pour TotalEnergie. Plus de 14 milliards pour l’empereur du luxe, LVMH. Plus de 10 milliards pour la banque BNP Paribas. Et plus de 4 milliards pour l’exploitant des autoroutes, Vinci. Ces derniers jours, plusieurs grandes sociétés françaises ont dévoilé des profits records.