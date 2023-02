L’ancien CEO du Standard de Liège, Alexandre Grosjean, attaque le club en justice

Licencié du Standard dont il était le CEO il y a quasiment un an, Alexandre Grosjean attaque « son » ex-club au tribunal du travail. En cause, un différend sur la clause de rupture de son contrat, notamment au niveau de la durée du préavis perçu.

25 février 2022. Ce jour-là, le Standard de Liège annonce par voie de communiqué la fin de sa collaboration avec celui qui est alors son CEO, Alexandre Grosjean. Ce dernier, amené au club par Bruno Venanzi, dont il était très proche, avait d’abord été en charge de la communication et du marketing des Rouches, avant d’endosser le costume de directeur général.

Près d’un an plus tard, l’intéressé a trouvé un point de chute chez NRB, groupe majeur dans le paysage belge du secteur des techniques de l’informatique et des télécommunications basé dans les Hauts-Sarts, en tant que chief of staff (bras droit) du directeur général.

Pour autant, tout n’est pas réglé entre Alexandre Grosjean et le Standard de Liège. Tout d’abord, et ce n’est guère un secret, ses relations avec Bruno Venanzi se sont complètement détériorées suite à la fin de la collaboration entre les deux parties. Ensuite, parce que le principal intéressé ne compte pas en rester là. La Meuse a en effet après que l’ancien CEO du club avait intenté une action en justice contre la SA Standard de Liège.