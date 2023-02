Dans LéNA cette semaine: Dave Bautista, star de la lutte devenue acteur respecté

Le programme de « LéNA » cette semaine, disponible ce samedi avec votre journal « Le Soir » et dès maintenant en numérique. Découvrez le meilleur du journalisme européen.

Je n’arrête pas de dire à mes amis réalisateurs que le premier qui lui donnera un rôle dramatique de premier plan passera pour un génie », clamait Rian Johnson au lendemain de l’interprétation de Dave Bautista dans son film Glass Onion . Ce génie, ce fut M. Night Shyamalan dans Knock at the cabin , sorti le 1er février. Plus de 120 kilos pour 1,93 mètre : « Quelqu’un de cette carrure avec un si bon jeu d’acteur, c’est une anomalie », confie le cinéaste.

Dave Bautista a remporté tous les titres existant sur le ring, dans le championnat mondial de combat libre. Mais avant, cet Américain de 54 ans a dû surmonter un tas d’embûches. Il a été élevé dans un quartier pauvre où, dès ses 9 ans, il a côtoyé la mort, et sa mère arrivait difficilement à alimenter sa progéniture. A 17 ans, Bautista a interrompu sa scolarité : « L’école n’était pas une priorité. J’ai choisi un autre chemin : je devais me nourrir. »