Cédric Blanpain: «Les cellules souches sont une arme de plus contre le cancer»

Comment une cellule cancéreuse se forme ? Pourquoi certaines deviennent invasives et d’autres résistantes aux traitements ? Ces trois questions sont au cœur du travail du professeur Cédric Blanpain, directeur du laboratoire cellules souches et cancer à l’université libre de Bruxelles (ULB). Multi récompensé pour ses travaux, Cédric Blanpain s’est vu attribuer ce jeudi un « Momentum Award » de la société internationale pour la recherche sur les cellules souches , un prix prestigieux dans le domaine qui salue pour la première fois le travail d’un scientifique travaillant en Europe. « C’est une belle reconnaissance de spécialistes internationaux pour mon travail et c’est aussi une belle opportunité de le mettre en lumière pour, peut-être, attirer de jeunes chercheurs intéressés à venir travailler dans mon laboratoire », commente le professeur.