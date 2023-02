Burt Bacharach était la machine à tubes des années 60

Son nom n’était pas connu du grand public. Il n’était pas une star mais bien l’homme de l’ombre des plus belles voix et surtout une inspiration pour de nombreux chanteurs et musiciens. Les Beatles, Aretha Franklin, Gene Pitney, Tom Jones, Dusty Springfield, les Carpenters, Barbra Streisand, Isaac Hayes, Diana Krall… sont quelques-uns parmi celles et ceux à avoir chanté ses chansons. Même Elvis Costello et les Stranglers y ont goûté. En France, Sacha Distel et Claude François ont fait de même. On peut même le voir sur la pochette de l’album Definitely Maybe, d’Oasis, Noel Gallagher étant un de ses fans ultimes.