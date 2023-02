Séismes en Turquie et Syrie: «Le choléra n’est pas une fatalité»

Si les services de secours se concentrent toujours actuellement sur la recherche des derniers survivants et leur prise en charge, l’impact sanitaire du séisme en Turquie et en Syrie s’étalera sur les semaines et les mois à venir. « Contrairement à ce que l’on croit, le choléra n’est pas une fatalité, explique cette spécialiste de l’aide urgente dans les zones sinistrées. L’infection qui pourrait être liée à la pollution de l’eau courante par les corps en décomposition ne se déclare que si le vibrion à l’origine de la maladie est présent dans la région. Ainsi, en Haïti, le choléra ne s’est pas développé à cause du séisme mais en raison d’une importation extérieure six mois après celui-ci. »