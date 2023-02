Magritte du cinéma: «Il faudrait une plus grande implication des professionnels»

Ce vendredi, l’Académie André Delvaux dévoile les nominations pour les Magritte du cinéma 2023. C’est l’occasion de faire le point sur une cérémonie créée en 2011 et plus largement sur le cinéma belge francophone avec le président de l’Académie, Patrick Quinet.

Producteur phare dans le paysage du cinéma belge francophone depuis près de trente ans, Patrick Quinet est un capitaine au long cours qui n’a jamais eu peur d’affronter vents et marées, voire de violentes tempêtes. Mais avec intelligence, diplomatie, tissant les liens nécessaires entre les mondes politique, économique et culturel pour soutenir au mieux le cinéma belge et œuvrer pour une industrie du secteur. On peut parler de vocation, tant son énergie est à la hauteur de sa passion, c’est-à-dire immense, voire sans limite. Même atteint d’une myocardite qui a dangereusement affaibli son cœur au lendemain de l’édition 2022 des Magritte, ce quinqua à l’esprit vif reste à la barre et assume pleinement son rôle de président de l’Académie André Delvaux, outil de promotion du cinéma belge francophone, créé en 2010 et qui s’est matérialisé dès 2011 à travers la cérémonie des Magritte, à l’instar des César français.