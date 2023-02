Wouter Vandenhaute sous le feu de la critique à Anderlecht: Marc Coucke doit sortir du bois

Alors que son président est attaqué de toutes parts ces dernières semaines, Marc Coucke n’est toujours pas sorti du silence derrière lequel il s’est retranché depuis qu’il a cédé son fauteuil présidentiel à Wouter Vandenhaute, en mai 2020. Un mutisme qui interpelle, dans le chef de l’actionnaire majoritaire du RSCA, et qui laisse la porte ouverte à toutes les supputations et à toutes les rumeurs.

Même si les informations qui nous reviennent assurent le contraire, ils sont par exemple de plus en plus nombreux à penser que l’homme d’affaires gantois est en train d’assainir les finances du club le plus titré de Belgique pour mieux le revendre. Ou qu’il n’est plus derrière Vandenhaute, son ex-rival qu’il avait finalement accueilli comme son sauveur au parc Astrid, il y a trois ans.