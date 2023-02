Crucke, le MR et la vraie fausse surprise

Que Jean-Luc Crucke quitte le MR n’a guère surpris. Qu’il rejoigne purement et simplement Les Engagés, un peu plus. Mais le divorce était consommé avec le président Bouchez et certains positionnements du parti.

Une surprise ? Pas quant au fait que Jean-Luc Crucke quitte le MR – n’avait-il pas dit récemment qu’il n’était pas certain de reprendre sa carte MR en 2023 ? Lui qui n’était plus (du tout) en phase avec son président – au profil « trumpiste », a-t-il répété jeudi. Plus en phase non plus avec certains positionnements du parti, singulièrement sa ligne pro-nucléaire… même si Les Engagés défendent eux aussi le recours à l’atome dans le contexte international et climatique actuel. Pas davantage en phase avec certains dossiers défendus par les gouvernements dans lesquels siègent les libéraux – comme la boucle du Hainaut – même s’il les a parfois lui aussi appuyés lorsqu’il était ministre wallon.

Une surprise ? Davantage lorsque l’on voit ce libéral dans l’âme, opposant de toujours aux « calotins », rejoindre Les Engagés, ex-CDH, ex-PSC, même si le parti de Maxime Prévot a effacé l’an dernier toute référence au personnalisme chrétien.