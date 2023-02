Podcast – Grand-messe du foot américain ou spectacle de la démesure?

Le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, c’est ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi. C’est un événement sportif évidemment. L’un des plus attendus de l’autre côté de l’Atlantique. Mais c’est aussi un spectacle à part entière. Un concert a lieu à la mi-temps. Concert qui rassemble toujours de nombreux artistes. Cette année, c’est Rihanna la tête d’affiche. Comment le Super Bowl est-il devenu un des plus grands spectacles de l’année ? On voit ça avec Julie Huon du service culture.