Alerte européenne pour de la listeria: des fromages retirés de la vente

Suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed), l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire de la vente plusieurs fromages (Comtesse de Vichy, Gaperon, Tomme ail des ours…) et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de Listeria monocytogenes.L’AFSCA demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Ces produits ont été vendus via différents points de vente. Ils sont, en parallèle, retirés de la vente.