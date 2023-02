Podcast – Jean Luc Crucke passe chez les Engagés, une perte pour le MR?

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart

L’ex-ministre wallon Jean-Luc Crucke quitte le MR. Il a annoncé ce jeudi sa décision de rejoindre Les Engagés. Il était en froid avec le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez. Jean-Luc Crucke prônait un parti libéral social et écologique : du bleu qui tirait vers le vert. Il a fini par atterrir dans la formation turquoise, où il siégera désormais comme député wallon. Il devient du même coup vice-président national des Engagés, en charge des questions d’énergie et de climat. Est-ce une surprise, une perte pour le MR ? Un joli coup des Engagés ? Martine Dubuisson et David Coppi, tous les deux journalistes au service politique du Soir, sont venus apporter leur analyse dans notre studio.

C’est ce vendredi que seront dévoilées les nominations pour les Magritte du Cinéma. La douzième édition de la grand messe du cinéma belge aura lieu dans un petit mois, le 4 mars et l’événement se réinvente pour l’occasion. Une cérémonie divisée en deux parties pour plaire aux cinéphiles comme au grand public. On a pu en discuter avec le producteur Patrick Quinet, président de l’académie André Delvaux qui organise les Magritte.