Sommet européen : Volodymyr Zelensky quitte le sommet de Bruxelles

Le sommet européen extraordinaire de Bruxelles a repris ses travaux jeudi soir, après une journée marquée par la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, venu remercier les dirigeants de l’UE pour leur soutien et leur demander d’en faire davantage encore.

M. Zelensky a quitté vers 18h30 le bâtiment Europa, après y avoir passé six heures à discuter avec les Vingt-sept d’un renforcement possible de leur soutien à son pays. Le résultat des réunions qu’il a eues avec les chefs d’État et de gouvernement, organisées par groupes de pays, n’était pas encore connu.