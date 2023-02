FN Herstal: la Région refuse une «sortie honorable» pour Laurent Levaux

Le dossier de détournement d’environ 15 millions d’euros à la FN Herstal par un ancien employé du service achat continue à faire des vagues. La Région wallonne, actionnaire à 100 % de la fabrique d’armes, via son outil économique Wallonie Entreprendre, avait décidé mercredi « d’inviter » trois membres de l’actuel conseil d’administration à démissionner : Philippe Claessens l’ancien CEO de la FN qui était aux responsabilités lors des faits, le président du Conseil d’administration Jean-Sébastien Belle et le président du comité d’audit Laurent Levaux.

À lire aussi Détournement de 15 millions d’euros à la FN Herstal: trois administrateurs invités à démissionner

Les deux premiers ont rapidement donné leur démission. Laurent Levaux, de son côté, qu’on a retrouvé notamment au sein de la réorganisation de Nethys, estime que la demande de démission qui le concerne est totalement imméritée : il n’était à aucun poste opérationnel, il a réorganisé le comité d’audit, poussé à « améliorer le contrôle et le fonctionnement des organes de l’entreprise », ce qui a notamment permis de découvrir la fraude qui s’est étalée sur de nombreuses années. Il a refusé de démissionner sur une décision qu’il trouve injuste et, jeudi, il a proposé une sortie plus honorable et plus compatible avec son profil d’entrepreneur. Pour lui, une démission porterait ombrage à sa réputation et à son intégrité, ainsi qu’aux entreprises où il est toujours actif. Proposition a donc été faite qu’il se retire du comité d’audit lors de sa prochaine réunion, le 13 février, mais reste administrateur. Wallonie Entreprendre ne l’a pas suivi et a décidé d’entériner sa démission, volontaire ou pas, « le 13 février 2023, à l’issue d’un Comité d’Audit organisé en présence de représentants du Conseil d’Administration de Wallonie Entreprendre (WE) ».