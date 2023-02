Rallye de Suède: Thierry Neuville fait appel à l’équipe

Il ne manquait plus que ça : alors que le Monte-Carlo n’a fait que confirmer la toute-puissance de Toyota à l’abord de ce nouveau championnat du monde des rallyes, Thierry Neuville a cette fois craqué avant la machine. Et même avant le départ du rallye de Suède, deuxième rendez-vous 2023 lancé jeudi soir par une courte spéciale de 5 km. « Au soir de la première journée de tests organisés en vue de cette épreuve, j’ai senti la fièvre monter et je suis resté le lendemain dans mon lit, complètement lessivé », a expliqué notre compatriote à la veille du départ de l’épreuve hivernale de la saison qui s’annonce très rapide. « C’était la première fois que je reprenais la voiture sur la neige et la glace depuis la Suède, l’an dernier ! C’est dire que ça tombait mal ! Ce qui m’a fait encore plus mal, c’est que je n’étais vraiment pas ravi de la voiture au terme de cette première journée, disputée il est vrai dans des conditions changeantes et peu intéressantes. »