Challenger Pro League: pour les U23, tout est pensé en fonction de l’équipe première

La première phase de la Challenger Pro League touche à sa fin. Après la dernière journée qui va se dérouler ce week-end, six équipes joueront pour la montée et les six autres pour le maintien. Le temps pour les quatre formations U23 ayant été intégrées à la compétition de faire un premier bilan qui, sur le plan financier, n’est pas rentable dans l’immédiat. D’abord parce que pour participer à cette compétition, Bruges, Anderlecht, Genk et le Standard ont dû allonger 1 million chacun. Ensuite, parce que leur budget d’un minimum de 2,5 millions n’est pas équilibré par les recettes aux guichets. En effet, avec entre 500 et 1.000 personnes au stade, les rentrées servent à peine à couvrir « les coûts du stade et l’organisation des matchs » dit l’un des responsables de ces clubs. « La réelle plus-value des U23 demeure une vraie question. On parle plutôt d’un retour indirect en fonction de l’évolution sportive et financière des joueurs. Les jeunes seront-ils mieux préparés pour franchir le pas de l’équipe première ?