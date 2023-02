Face à Zelensky et à Bruxelles, la Russie montre ses muscles

Pendant qu’à Bruxelles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé l’Europe à intensifier ses livraisons d’armes « pour aller plus vite » que la Russie, le Kremlin joue la carte de l’assurance tranquille. Depuis plusieurs jours, les autorités et les chaînes de télévision au service de leur propagande ne cessent de le répéter : près d’un an après le lancement de l’« opération militaire spéciale », selon la litote officielle, son offensive progresse « avec succès ». Propos et cartes du ministre de la Défense, Sergueï Choïgu, se concentrent sur les avancées connues dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine annexée à l’automne par la Russie mais dont Moscou peine pourtant à imposer son contrôle. « Actuellement, les combats évoluent avec succès dans les zones de Bakhmout et Vougledar », a déclaré le ministre, réputé proche du président Vladimir Poutine, juste avant l’arrivée de Volodymyr Zelensky à Bruxelles.