Jeux Olympiques: la guerre des mots s’intensifie entre les sportifs ukrainiens et le CIO

L’Ukraine continue de s’en prendre à Thomas Bach, le président du CIO, qui veut permettre, sous conditions très strictes, la participation des sportifs russes et biélorusses aux JO de Paris. La tension est à son comble.

Depuis que le Comité international olympique (CIO), après validation des principaux partenaires du mouvement olympique, a fait savoir qu’il cherchait, avec des garde-fous très sévères, à réintégrer les athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre sur la scène sportive mondiale en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, et ce, après un an d’exclusion suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le monde du sport ukrainien ne décolère pas.

Ce jeudi 9 février, un groupement de plusieurs athlètes ukrainiens a accusé, dans une lettre ouverte, le CIO de « se prosterner face à la Russie », d’être « du mauvais côté de l’histoire » et lui a intimé de « choisir un camp dans cette guerre ».