Voici le classement des meilleurs et des pires automobilistes au monde

Une étude réalisée par des experts de la compagnie d’assurance britannique Compare the Market a dressé un classement des meilleurs et des pires automobilistes dans le monde.

La liste comprend cinquante pays et a été établie sur la base du comportement des conducteurs mais aussi d’autres facteurs. Par exemple, le Japon doit sa première place non seulement à la discipline de ses conducteurs, mais aussi au fait que la consommation d’alcool est particulièrement faible dans le pays. Par ailleurs, le pays bénéficie d’un réseau routier de qualité. Ces éléments lui donnent une note globale de 6,5.

En deuxième position, les Pays-Bas reçoivent la note de 6,4 pour la qualité de leurs routes ainsi que le nombre très faible de décès sur ces mêmes routes.

Pointée du doigt pour l’état de ses routes et ses nombreux embouteillages, la Belgique se situe à la 29e position.

Les pays européens en tête du classement

La Norvège arrive en troisième position, principalement en raison de la brièveté moyenne de ses temps de trajet et de ses faibles émissions de CO2. Elle compte également très peu de décès sur la route. Les seuls autres pays affichant des chiffres aussi bas sont Singapour et la Suisse. Le top 10 est complété par l’Estonie, la Suède, l’Autriche, la Suisse, l’Espagne, Singapour et le Portugal.