Et soudain, le visage de la guerre, chez nous, devant nous, face à nous

Le moment impose un arrêt sur image.

On le regarde, ce visage qui vient du front et de la guerre. On le scrute, ce président dont le peuple meurt par paquets depuis douze mois ou se terre, vivant, en plein cauchemar depuis bientôt 365 jours. Oui, chaque jour et chaque nuit depuis bientôt 365 jours.

Ce sont ces figures noircies ou parfois maquillées comme par miracle, ce sont ces femmes qui nourrissent, soignent et résistent, ce sont ces hommes, danseurs, boulangers, instituteurs qui ont pris le treillis, ce sont ces corps entiers ou explosés, que ce président a transportés avec lui au cours de son trip européen, et incarnés à chacune de ses poignées de main avec tous ces Roi, Premiers ministres, présidents et parlementaires.