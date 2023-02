Migration: le sommet européen acte l’Europe forteresse

A ce (très long) moment, unique, aux côtés de Volodymyr Zelensky, les chefs d’Etat et de gouvernement ont repris, en début de soirée et dans un certain fouillis, l’ordre du jour de leur sommet extraordinaire. Au menu, un peu d’économie, pour défendre la compétitivité de leur industrie. Mais, surtout, beaucoup de migration, nombre de dirigeants étant arrivés à Bruxelles en réclamant une réponse européenne à leurs problèmes nationaux, parfois antinomiques. Les pays vers lesquels les migrants convergent par voie terrestre (Bulgarie, Grèce, Hongrie…)réclamaient de pouvoir ériger des murs à leurs frontières, avec des deniers européens. L’Italie, terminus de voies migratoires maritimes, exigeait des mesures pour cadrer les ONG opérant les sauvetages en mer.