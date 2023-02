Nikola Stulic lors de sa présentation au Sporting de Charleroi: «Je veux suivre les pas de Nicholson et Osimhen»

Souriant au moment de rentrer dans une salle de presse qui allait ensuite lui servir de salle de classe de français en compagnie de Bager, Andreou et Knezevic, Nikola Stulic s’est exprimé pour la première fois depuis son transfert. Le regard et le sourire malicieux derrières des abords timides, l’ancien du Partizan saura se faire apprécier par le peuple carolo en appuyant là où il faut faire mal à l’ennemi. L’anecdote qu’il évoque au moment de lui demander d’expliquer son meilleur souvenir en Serbie en dit long sur le caractère guerrier qui plaira inévitablement en bord de Sambre. « Un souvenir ? C’était un moment difficile parce qu’on a été éliminé en Coupe contre l’Étoile Rouge, mais j’avais marqué une panenka. Après ça, j’ai eu quelques soucis avec les supporters de l’Étoile Rouge vu que je suis un ancien du Partizan, le grand rival. Je suis très fier de ce moment », avoue-t-il, un sourire en coin.

Quelle est votre première impression en Belgique ?

Je suis très heureux. J’ai été très bien accueilli et Stefan (Knezevic) m’aide beaucoup car il parle ma langue. Cela m’aide beaucoup.

Vous aviez d’autres opportunités que Charleroi, comme Cagliari notamment. Pourquoi avoir rejoint le Sporting ?

Je pense que Charleroi est une très bonne option pour les jeunes et c’était l’idéal pour mon développement. C’est ma première équipe hors de Serbie et je pense que c’était la meilleure option pour lancer ma carrière à l’étranger. Auparavant, j’avais joué au Partizan, où j’ai eu des soucis pour avoir des minutes en équipe A. J’étais donc parti à Radnicki Nis, où j’ai pu marquer dix buts cette saison. Et me voilà. C’était le moment de tenter une aventure à l’étranger.