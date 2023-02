Guerre en Ukraine: «attaque massive» russe avec des missiles et drones, des sites énergétiques «touchés»

La Russie a mené vendredi matin une « attaque massive » avec des missiles et des drones kamikazes, « touchant » plusieurs sites énergétiques en Ukraine, a affirmé vendredi l’armée ukrainienne, au lendemain d’une tournée en Europe du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour réclamer plus d’armes à ses alliés.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a tiré « six missiles de croisière Kalibr », « jusqu’à 35 missiles guidés anti-aériens S-300 sur les régions de Kharkiv et Zaporijjia », et utilisé « sept drones Shahed ». « L’ennemi a frappé les villes et les infrastructures essentielles de l’Ukraine », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Dix zones d’impact ont été relevées à Kharkiv et 17 à Zaporijjia. Cette dernière région a subi « le mitraillage le plus important » depuis le début du conflit. Le courant électrique a été coupé à certains endroits. Dans la région de Dnipro, la plupart des engins ont pu être détruits par la défense anti-aérienne mais un missile a néanmoins frappé les installations énergétiques de Kryvyi Rih. Il y aurait d’importants dégâts et une personne blessée.