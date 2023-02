«Lettre de la City»: Nessie, es-tu là?

La dernière « apparition » en date du monstre du Loch Ness remonte au mois de novembre 2022, à écouter Eoin O’Faodhagain, qui tente depuis des lustres de débusquer le dénommé Necessiteras rhombopteryx, plus connu sous son affectueux diminutif de Nessie, « en utilisant ma webcam, j’ai remarqué le son d’une éclaboussure, un mouvement et une longue forme noire qui a laissé des traces étonnantes et inexpliquées ».

Jusque-là, rien d’extraordinaire dans le témoignage de celui qui affirme avoir vu de ses propres yeux la bête phénoménale tapie dans les sept milliards de mètres cubes d’eau. Si ce n’est qu’au même moment, le prototype d’un monstre électronique barbotait au fond du loch écossais. La compagnie Blue Ocean Seismic Services expérimentait un drone sous-marin qui doit révolutionner l’exploitation des grands fonds aquatiques.