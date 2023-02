Du changement dans le «quartier rouge» d’Amsterdam à partir de mai

Ce changement vise à améliorer la qualité de vie des résidents qui se plaignent du tapage nocturne et notamment du flux touristique incessant.

A partir du mois de mai, il sera désormais interdit de fumer du cannabis dans le « quartier rouge » d’Amsterdam.

Ce changement vise à améliorer la qualité de vie des résidents qui se plaignent du tapage nocturne et notamment du flux touristique incessant. Le quartier rouge sera également contraint de fermer ses fameuses vitrines à partir de 3 heures du matin. Les restaurants et les bars devront également fermer leurs portes à 2 heures du matin les vendredis et samedis. Par ailleurs, aucun visiteur ne sera autorisé à pénétrer dans le quartier après 1 heure du matin.