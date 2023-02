Les photos d’iris, une nouvelle façon d’orner son intérieur

« Inspirés » pour certains, kitschissimes pour d’autres, ces tirages en gros plan et en haute définition sont des éléments de décoration de plus en plus prisés.

La première fois qu’on tombe sur une photo d’iris en gros plan dans un salon, dans un hall d’entrée ou encore dans la salle d’attente d’un praticien, on hésite souvent. Est-ce un corps céleste, ou un œil qui toise ainsi l’espace et ceux qui le traversent ? Et si c’est un œil, est-ce un « vrai » ? Depuis que des photographes indépendants ont fait un filon commercial de ces tirages en haute définition des disques pigmentés du fond des yeux, le doute n’est plus permis. Et, à chaque fois qu’on en croise un, on peut, dans les secondes qui suivent, s’échiner à reconnaître l’iris d’un ami, d’un proche ou de son praticien. Un petit jeu comme un autre…