La proposition étonnante de la Stib pour débloquer les travaux du métro 3

Comme l’expliquent nos confrères de La Libre , Il était d’abord prévu de mettre des piliers de ciment dans le sol pour garantir la stabilité et l’étanchéité des travaux. Mais les entreprises en charge des travaux soupçonnent des soucis d’étanchéité. Les travaux sont dont pour l’instant suspendus. La Stib veut trouver une solution pour relancer ces travaux. En l’occurrence : démonter le toit du Palais du Midi. Mais ces travaux coûteraient 170 millions d’euros, pour une durée de huit ans environ. Pour la Stib, c’est trop.

La construction de la nouvelle ligne de métro bruxellois est compliquée depuis plusieurs mois. En cause : un tunnel doit passer sous le Palais du Midi. Mais cette portion de 120 mètres traverse l’ancien lit de la Senne et les terres marécageuses alentours. Le sous-sol n’est donc pas idéal. Pour y construire une nouvelle ligne de métro, il faut faire des aménagements conséquents.

Le blocage n’est plus possible. Il y a deux scénarios pour en sortir. Soit l’entreprise réévalue le coût des travaux à la baisse, soit il va falloir trouver une autre solution. Brieuc de Meêus, le CEO de la Stib : « Si on ne sait pas passer en dessous du Palais du Midi, il faudra passer dans le Palais du Midi. »