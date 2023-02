Le marchand: «Après cinq ans d’enquête, aucun antiquaire belge n’a été condamné»

Patrick Mestdagh est président de la Chambre des antiquaires.

Certains plaident pour l’interdiction du marché des antiquités. Votre réaction ?

Il n’y a aucune raison d’interdire le commerce des antiquités, qui reste le plus ancien commerce d’art. La question réside dans l’existence et la nécessité des contrôles. Et la Chambre des antiquaires est pour ces contrôles, pourvu qu’ils soient faits de manière stricte et juste, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Interdire ce marché permettrait de couper les vivres au terrorisme international. Est-ce pertinent ?