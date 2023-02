Bruxelles: bras de fer entre antiquaires et inspecteurs

Ces dernières années, l’Inspection économique a saisi au Sablon des milliers de pièces dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Les antiquaires bruxellois crient au scandale et à l’injustice. Ils regrettent le « bon vieux temps » de la judiciaire.

Des milliers d’objets qualifiés d’antiquités ont été saisis ces dernières années par la cellule antiblanchiment du SPF Economie. De quoi semer le trouble chez les antiquaires de la place bruxelloise, plus particulièrement du Sablon. Mais faut-il pour autant parler de la Belgique et de sa capitale comme d’une plaque tournante d’un trafic qui financerait le terrorisme ? L’affaire est plus subtile.