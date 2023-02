PEB rouge vif ou vert: quel écart de prix?

C’est de plus en plus vrai pour la majorité des biens : un logement mal isolé se vendra moins bien et surtout moins cher. De combien ? C’est évidemment la grande question. Plusieurs acteurs du secteur ont tenté d’y répondre via des analyses qui comparent prix de vente et niveau du certificat PEB. Etant donné les polémiques qui entourent ce dernier, tout cela est à prendre avec des pincettes. Une étude a ainsi été menée par le réseau d’agences ERA en partenariat avec la KULeuven (voir infographie). 6.500 transactions ont été analysées en 2022. « On a fait une comparaison sur les prix de l’immobilier avec l’impact PEB. On remarque un écart de 26,5 % sur le prix entre un excellent PEB et un très mauvais PEB. C’est la première fois que l’impact est aussi significatif », commente Emmanuel Deboulle, responsable du développement chez ERA.