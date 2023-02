Immobilier: faut-il faire des travaux de rénovation énergétique avant de vendre?

La question taraude sans doute ceux qui s’apprêtent à mettre un bien en vente sur le marché. La réponse dépend du type de bien, de son état, du type de travaux nécessaires. En jeu : la bonne balance entre coût et gain.

Plusieurs études le montrent et les sons de cloche du terrain ne disent pas autre chose : depuis la flambée des prix de l’énergie, la performance énergétique d’une habitation est désormais parmi les critères qui comptent lors d’un achat. Et qui a immanquablement des répercussions sur le prix (lire ci-dessous). Pour le vendeur, une question se pose dès lors : dois-je faire isoler mon bien pour verdir mon PEB et faire grimper le prix de vente ? Pas de réponse tranchée ni miracle à cette question. Mais quelques éléments de réflexion tout de même.