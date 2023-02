Les Racines élémentaires de Nikos Aliagas: «La Grèce m’a guidé, comme un idéal, mais c’est la France qui m’a fait»

L’animateur vedette de TF1 puise sa vitalité dans les rhizomes nourriciers de ses parents et ancêtres grecs. Dans la philo aussi, dans sa famille, et dans la photographie qui assouvit son besoin inné de témoigner.

Au doigt, il porte la chevalière de son papa. Andréas, tailleur à Athènes, Andréas avec sa belle moustache, Andréas qui émigre en France en 1964, Andréas qui confectionne les costumes de Delon dans Borsalino. Andréas, racine la plus solide et la plus profonde du jeune Nikos qui dormait sous la machine à coudre de l’appartement-atelier…

Vous ne seriez pas devenu qui vous êtes si…

Si mon père n’avait pas quitté la Grèce avec une petite valise pour une meilleure vie à Paris.

Où il rencontra votre maman…