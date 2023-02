L’entraîneur d’Everton va faire appel à un ancien Diable rouge pour former Amadou Onana (vidéo)

Sean Dyche a parfaitement débuté son mandat à la tête d’Everton en s’imposant face au leader Arsenal. Le club devra enchaîner les performances de ce calibre pour se sauver de la relégation. Lors de ce duel, Amadou Onana a particulièrement brillé, maître de l’entrejeu des Toffees. Son coach compte bien l’aider à progresser.

« Amadou Onana a encore beaucoup à apprendre », a confié Dyche en conférence de presse. « Il est talentueux, mais il doit encore apprendre l’aspect laid du jeu. J’ai déjà connu un processus très similaire. » Dans cette tâche, l’entraîneur va se tourner vers un ancien Diable rouge pour lui donner un coup de main.

« Je vais faire en sorte qu’il en parle avec Steven Defour », a annoncé Dyche, qui a connu l’actuel entraîneur de Maliens lors de son passage à Burnley. « Amadou m’a dit qu’il connaissait Defour, et je lui ai répondu : ‘Oui moi, aussi.’ Nous allons lui parler la semaine prochaine et Amadou apprendra les exigences de la Premier League. C’est un jeune homme en plein apprentissage. Il a un réel talent, et est physiquement fantastique. Il a encore un long chemin à parcourir pour devenir un joueur plus complet. Steven m’aidera à l’éduquer en ce sens. C’est un Belge qui est reconnu au niveau international. »