Magritte du cinéma : les nominations sont connues

Les nominations pour les prochains Magritte du Cinéma ont été annoncées par l’Académie André Delvaux, en présence de Patrick Ridremont, maître de cérémonie de cette 12e édition.

La Cérémonie se tiendra le 4 mars prochain, au Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Voici la liste des nominations :

Meilleur film

Animals de Nabil Ben Yadir, produit par Nabil Ben Yadir et Benoît Roland (10.80 films)

La ruche de Christophe Hermans, produit par Cassandre Warnauts et Jean-Yves Roubin (Frakas Productions)

Nobody has to know de Bouli Lanners, produit par Jacques-Henri Bronckart (Versus production)

Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre, produit par Benoît Roland (Wrong Men)

Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne, produit par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve)

Meilleur film flamand

Close de Lukas Dhont, produit par Dirk Impens (Menuet), Michiel Dhont et coproduit par Jacques- Henri Bronckart (Versus production)

Le otto montagne de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, produit par Hans Everaert (Menuetto Films), Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch (Rufus)

Nowhere de Peter Monsaert, produit par Jan De Clercq et Annemie Degryse (Lunanime) et coproduit par Anne-Laure Guégan et Géraldine Sprimont (Need Productions)

Rebel d’Adil El Arbi et Bilall Fallah, produit par Bert Hamelinck et Dimitri Verbeeck (Caviar) et coproduit par Diana Elbaum (Beluga Tree)

Meilleur premier film

Aya de Simon Coulibaly Gillard, produit par Sébastien Andres et Alice Lemaire (Michigan Films)

La ruche de Christophe Hermans, produit par Cassandre Warnauts et Jean-Yves Roubin (Frakas Productions)

Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre, produit par Benoît Roland (Wrong Men)

Yuku et la fleur de l’Himalaya d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin, produit par Arnaud Demuynck (La Boîte… Prod) et Patrick Quinet (Artémis Productions)

Meilleur scénario original ou adaptation

Nabil Ben Yadir et Antoine Cuypers pour Animals

Lukas Dhont et Angelo Tijssens pour Close

Bouli Lanners pour Nobody has to know

Julie Lecoustre et Emmanuel Marre pour Rien à foutre

Meilleure réalisation

Nabil Ben Yadir pour Animals

Bouli Lanners pour Nobody has to know

Julie Lecoustre et Emmanuel Marre pour Rien à foutre

Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Tori et Lokita

Meilleur film étranger en coproduction

À l’ombre des filles d’Etienne Comar, coproduit par Jacques-Henri Bronckart et Gwennaëlle Libert (Versus production)

Clara sola de Nathalie Álvarez Mésen, coproduit par Anne-Laure Guégan et Géraldine Sprimont (Need Productions)

La nuit du 12 de Dominik Moll, coproduit par Jacques-Henri Bronckart et Gwenaëlle Libert (Versus production)

Madeleine Collins d’Antoine Barraud, coproduit par Jean-Yves Roubin et Cassandre Warnauts (Frakas Productions)

Where is Anne Frank d’Ari Folman, coproduit par Samuel Feller (Magellan Films)

Meilleure actrice

Babetida Sadjo dans Juwaa (rôle : Riziki)

Lucie Debay dans Lucie perd son cheval (rôle : Lucie)

Lubna Azabal dans Rebel (rôle : Leila Wasaki)

Virginie Efira dans Revoir Paris (rôle : Mia)

Meilleur acteur

Soufiane Chilah dans Animals (rôle : Brahim)

Benoît Poelvoorde dans Inexorable (rôle : Marcel Bellmer)

Jérémie Renier pour L’ennemi (rôle : Louis Durieux)

Bouli Lanners dans La nuit du 12 (rôle : Marceau)

Aboubakr Bensaihi dans Rebel (rôle : Kamal Wasaki)

Meilleure actrice dans un second rôle

Veerle Baetens dans À l’ombre des filles (rôle : Carole)

Anne Coesens dans À la folie (rôle : Edith)

Emilie Dequenne dans Close (rôle : Sophie)

Mara Taquin dans Rien à foutre (rôle : Mélissa)

Meilleur acteur dans un second rôle

Igor Van Dessel dans Close (rôle : Charlie)

Mehdi Dehbi dans La conspiration du Caire (rôle : Zizo)

Jérémie Renier dans Novembre (rôle : Marco)

Tijmen Govaerts dans Tori et Lokita (rôle : Luckas)

Meilleur espoir féminin

Sophie Breyer dans La ruche (rôle : Marion)

Mara Taquin dans La ruche (rôle : Claire)

Elsa Houben dans Le coeur noir des forêts (rôle : Camille)

Joely Mbundu dans Tori et Lokita (rôle : Lokita)

Meilleur espoir masculin

Gianni Guettaf dans Animals (rôle : Loïc)

Eden Dambrine dans Close (rôle : Léo)

Gustav De Waele dans Close (rôle : Rémi)

Pablo Schils dans Tori et Lokita (rôle : Tori)

Meilleure image

Frank van den Eeden pour Close

Manu Dacosse pour Inexorable

Olivier Boonjing pour Rien à foutre

Meilleur son

Mathieu Cox, Pierre Mertens, David Vranken, Philippe Van Leer pour Animals

François Maurel, Olivier Mortier, Luc Thomas pour La nuit du 12

Marc Bastien, Etienne Carton, Thomas Gauder, Cameron Mercer, Philippe Van Leer pour Nobody has to know

Meilleurs décors

Eve Martin pour Close

Paul Rouschop pour Nobody has to know

Anna Falguères pour Rien à foutre

Meilleurs costumes

Manu Verschueren pour Close

Elise Ancion pour Nobody has to know

Prunelle Rulens pour Rien à foutre

Meilleure musique originale

Vincent Cahay pour Inexorable

Fabian Fiorini pour La ruche

Hannes De Maeyer, Oum et Aboubakr Bensaihi pour Rebel

Meilleur montage

Alain Dessauvage pour Close

Ewin Ryckaert pour Nobody has to know

Nicolas Rumpl pour Rien à foutre

Meilleur documentaire

Dreaming walls d’Amélie Van Elmbt et Maya Duverdier, produit par Hanne Phlypo et Quentin Laurent (Clin d’oeil Films)

I am Chance de Marc-Henri Wajnberg, produit par Marc-Henri Wajnberg (Wajnbrosse Productions)

L’empire du silence de Thierry Michel, produit par Christine Pireaux (Les Films de la Passerelle)

Petites de Pauline Beugnies, produit par Laurence Buelens (Rayuela Productions)

Meilleur court-métrage documentaire

Arbres de Jean-Benoît Ugeux, produit par Julie Frères (Dérives) et Jacqueline Siret (Apoptose)

Dernier voyage au Laos de Manon Saysouk, produit par Sébastien Andres (Les A.P.A.C.H.)

Masques d’Olivier Smolders, produit par Olivier Smolders (Le Scarabée asbl)

On la nomme la brûlure de Bénédicte Liénard et Mary Jiménez, produit par Julie Frères (Dérives)

Soy libre de Laure Portier, produit par Anne-Laure Guégan et Géraldine Sprimont (Need Productions)

Meilleur court-métrage de fiction

Drame 71 de Guillaume Lion, produit par David Borgeaud (Roue Libre Production)

Les huîtres de Maïa Descamps, produit par Gladys Brookfield-Hampson, Micha Wald, Alexander Weiss (Fox the fox)

Ma gueule de Grégory Carnoli et Thibaut Wohlfhart, produit par Laurence Denhaerinck et Benjamin Viré (Big trouble in little Belgium)

Patanegra de Méryl Fortunat-Rossi, produit par Benoît Roland (Wrong Men)

Meilleur court-métrage d’animation

Câline de Margot Reumont, produit par Delphine Renard, Delphine Cousin, Justine Paulus (Zorobabel)

Grosse colère d’Arnaud Demuynck, Célia Tisserant, produit par Arnaud Demuynck (La Boîte… Productions)

Les grandes vacances de Vincent Patar et Stéphane Aubier, produit par Vincent Tavier et Hugo Deghilage (Panique !)

Les liaisons foireuses de Chloé Alliez et Violette Delvoye, produit par William Henne, Jean-François Le Corre (Zorobabel)