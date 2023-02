Natation: Roos Vanotterdijk s’empare du record de Belgique du 100 m libre

Roos Vanotterdijk continue de briller en ce début d’année. La Limbourgeoise, qui restait sur une très bonne deuxième moitié de saison 2022, a profité, ce vendredi matin, de la première journée des championnats flamands disputés à Anvers pour améliorer le record de Belgique le plus prestigieux, celui du 100 m libre, en 54.72, lors des séries.

En battant ce record, Vanotterdijk a confirmé sa polyvalence. La nageuse du DMB (Bree) détient, en effet, également les records de Belgique du 50 et 100 m dos et du 100 m papillon en bassin de 50 m. En bassin de 25 m, elle est la meilleure Belge sur 50 m dos et 100 m 4 nages.