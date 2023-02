Au traitement violent et aux insultes racistes, Vinicius Junior (Real Madrid) répond sur le terrain

Rabat pour oublier les tourments du quotidien. La Coupe du monde des clubs, où le Real Madrid est engagé, pour appuyer encore davantage son empreinte sur la scène internationale. Vinicius Junior s’offre une courte parenthèse, dans une saison à rallonge, loin de l’irrespirable pression espagnole exercée sur ses frêles épaules (22 ans). Matraqué par les défenseurs adverses (il est le joueur subissant le plus de fautes dans les cinq grands championnats européens), critiqué par la presse nationale et cible d’insultes racistes de plus en plus fréquentes, le virevoltant Brésilien est contraint de faire le gros dos, appelant simplement « à punir certaines personnes ». Son vrai droit de réponse, il le réserve sur le terrain. Là où il se sent le mieux, avec un ballon dans les pieds lui permettant de répéter les fulgurances.