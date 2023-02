Les écoutes via la radio numérique ont fortement augmenté en cinq ans

Par Belga Publié le 10/02/2023 à 13:35 Temps de lecture: 2 min

La radio numérique a connu, en cinq ans, une augmentation drastique de son utilisation. En 2022, elle représentait 42 % des volumes d’écoute en Belgique francophone, contre à peine 17 % en 2018, ressort-il de la 5e étude maradio.be/Ipsos sur la transition numérique publiée vendredi. Les futurs défis de cette transition ? Que la population s’équipe de récepteur compatible avec la radio numérique. Malgré le fait que la radio analogique (FM) reste le canal majoritaire en Belgique, celle-ci perd logiquement du terrain, avec une chute de 82 à 58 % des volumes d’écoutes entre 2018 et 2022. Une perte de près d’un tiers au bénéfice des canaux numériques (DAB+, streaming et radio via téléviseur).

À lire aussi Radios francophones: Angèle, Stromae et Lost Frequencies, le trio magique qui laisse peu de place aux autres L’étude révèle également que les Belges francophones qui écoutent quotidiennement la radio (66 % de la population, selon les chiffres du CIM, le Centre d’information sur les médias), sont de plus en plus nombreux à le faire via la technologie numérique. Ainsi, 74 % des sondés déclarent utiliser cette dernière, contre 84 % pour la FM, qui reste donc en tête malgré une forte déduction de l’écart en cinq ans. Parmi les trois canaux numériques, c’est le DAB+ qui a connu la progression la plus importante avec une augmentation de 18 points de pourcentage depuis 2018 lui permettant de s’établir à 20 %, soit presque la moitié des écoutes numériques. Le streaming s’établit à 16 % (en hausse de 9 points) alors que les écoutes de la radio via la télévision stagnent à 7 %.