Pourquoi faut-il subsidier grassement les banques?

Les gens se serrent la ceinture mais les banques touchent le jackpot. Les banques centrales vont leur verser des dizaines et des dizaines de milliards. Et qui paiera l’addition ? Les contribuables. Mais on peut arrêter les frais.

Depuis juillet dernier, la Banque centrale européenne (BCE) relève ses taux d’intérêt directeurs à marche forcée. Pour lutter contre l’inflation, dit-elle. Admettons que ce resserrement monétaire soit, dans les conditions actuelles, efficace et opportun. Un problème se pose cependant.

Les dépôts des banques auprès des banques centrales de la zone euro sont considérables : plus de 4.000 milliards d’euros. Or, ils sont rémunérés aujourd’hui à 2,5 % et le seront, très probablement, à 3 % dès le mois prochain – et sans doute plus généreusement encore par la suite.

Ainsi, plus 100 milliards d’euros iront, cette année, grossir les profits des banquiers. Pour la Belgique, cette « subvention » devrait atteindre 7 milliards en 2023.

Les banques centrales, elles, vont enregistrer d’importantes pertes, qui se traduiront par autant de recettes (non fiscales) en moins pour les Etats.