Guerre en Ukraine: la cheffe du gouvernement moldave présente sa démission, voici son successeur

La Moldavie a nommé vendredi un nouveau Premier ministre pro-européen, Dorin Recean, quelques heures à peine après la démission de sa prédécesseure, Natalia Gavrilita, dans cette ex-république soviétique malmenée par la guerre dans l’Ukraine voisine.

La veille, les services de renseignement moldaves avaient confirmé des informations de Kiev selon lesquelles Moscou planifiait de renverser le gouvernement pro-européen de Chisinau.

«À l’issue de consultations politiques, j’ai signé le décret nommant Dorin Recean comme candidat au poste de chef de gouvernement», a déclaré la présidente Maia Sandu lors d’une courte allocution.

«Nous avons besoin d’unité pour surmonter cette période difficile», a-t-elle insisté, promettant la mise en place «rapide» d’un nouveau cabinet. «Notre pays va sortir la tête haute de cette période troublée».

Ancien ministre de l’Intérieur et entrepreneur dans la fintech, Dorin Recean, 48 ans, occupait depuis février 2022 le rôle de conseiller auprès de la cheffe d’État dans les questions de défense.

Il doit maintenant recevoir la confiance du Parlement, un vote qui devrait se dérouler sans accrocs: le parti pro-européen dispose du soutien de 63 députés sur 101 sièges.

M. Recean succède à Natalia Gavrilita qui avait remis dans la matinée sa démission, après un an et demi au pouvoir. «Il est temps pour moi de partir», a expliqué la responsable de 45 ans devant la presse, évoquant «un manque de soutien et de confiance dans le pays».

Maia Sandu, la présidente également pro-européenne, l’a remerciée pour «son sacrifice et ses énormes efforts pour gouverner à travers autant de crises».

La Moldavie, qui doit compter avec des soldats russes sur son sol, dans la région séparatiste prorusse de Transnistrie, a déjà pointé à plusieurs reprises des «tentatives de déstabilisation» de la Russie.

Cette démission intervient alors que la Moldavie a fait état vendredi du survol de son territoire par un missile de croisière russe, «une violation inacceptable» de l’espace aérien selon Chisinau.