Fabrice Luchini: «Je suis certainement une nature féminine»

Avec Fabrice Luchini, la conversation est funambule et sans filet. Immédiatement, on se délecte de son phrasé unique, de son éloquence brillante, de ses envolées passionnées et passionnantes. Il cite les grands auteurs mais ne disparaît pas derrière eux. Autodidacte de génie, né Robert dans une famille d’immigrés italiens installés dans le quartier de la Goutte d’or à Paris, Luchini, 71 ans plus tard, c’est un plaisir gourmand de lecture partagé, pas de temps mort, une mémoire hors norme, une anxiété permanente, beaucoup de tourments, un regard implacable sur lui-même comme sur ses contemporains, un émerveillement qui dure et la certitude d’avoir échappé au pire en trouvant sa vocation, malgré le désarroi qu’elle procure quand le rideau tombe, que la caméra s’arrête, que la réalité de l’existence lui rappelle sa finitude. Au théâtre, ses seul-en-scène cartonnent comme personne. Il joue le plus souvent à guichets fermés comme en ce moment à Paris, avec La Fontaine et le confinement, mais il s’en étonne toujours.